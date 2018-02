Facebook: Zuwachs bei Älteren - Jüngere laufen davon

Auch im siebten Jahren gibt der Social-Media-Atlas einen groben Überblick darüber, wie die Sozialen Netzwerke in Deutschland genutzt werden. Die jüngsten Ergebnisse wurden jetzt veröffentlicht.



Das größte soziale Netzwerk wird immer noch größer. Natürlich ist die Rede von Facebook. Mehr als drei von vier Personen über vierzehn sind hierzulande bei der Seite mit dem blauen "F" registriert. Doch es sind nicht junge Leute, die nachrücken. Denn die Älteren strömen fleißig zu Facebook, während Teenagern eher ein Rückgang zu verbuchen ist.