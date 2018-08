"Fahrenheit 11/9" - neuer Film von Michael Moore

Star-Regisseur Michael Moore hat den Trailer zu seinem neuen Film "Fahrenheit 11/9" veröffentlicht.



Laut Moores Twitter-Account handelt es sich bei dem neuesten Projekt um eine Mischung aus Komödie, Horrorfilm und Dokumentation rund um die Politik der US-Regierung Donald Trump, die "aufzeigt, wie der Wahnsinn anfing und wie man ihn beendet".