Fake-News: Deutsche fürchten Einfluss auf Wahlergebnisse

Einen kleinen Vorgeschmack dessen, was Fake-News bewirken können, bekamen wir in den letzten Monaten. Nun befürchten die Deutschen, dass Falschmeldungen die Bundestagswahl maßgeblich beeinflussen könnten.



In den USA wird nach der Wahl von Donald Trump zum Präsidenten immer noch kritisch diskutiert, ob Fake-News die Bürger in ihrer Entscheidung beeinflusst haben. Während Redaktionen neuerdings Einheiten bilden, um gegen Falschmeldungen vorzugehen, bleibt allerdings ebenso zu bedenken: Die Flut an Fake-News ist riesig - und hat sich ein Gedanke in den Köpfen der Leute festgesetzt, ist dieser nur schwer dort wieder herauszubekommen.