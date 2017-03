Fake News: Medien wehren sich

Die Landesmedienanstalt Saarland hatte zum Mediengespräch "Fake News – Manipulation durch Falschmeldungen" geladen und über 70 Gäste tauschten sich aus.



Fake News beherrschen die Medienlandschaft: auf vermeintlich seriösen Seiten, in sozialen Netzwerken und in Chats und Foren. Was anfangs kaum Aufmerksamkeit erhielt, stellt mittlerweile eine ernstzunehmende Bedrohung dar. Die Landesmedienanstalt Saarland lud deshalb am 23. März zum Mediengespräch und widmete sich dem Thema "Fake News – Manipulation durch Falschmeldungen".