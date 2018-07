Fake-News: Rheinneckarblog muss 9000 Euro zahlen

Ein erfundener Bericht über einen Anschlag in Mannheim ist der Grund für eine saftige Geldstrafe. Der Betreiber des Rheinneckarblogs muss 9000 Euro für die Fake-News blechen.



Im März hatte der Rheinneckarblog einen Artikel über einen angeblichen Anschlag veröffentlicht. Dabei ging es um 136 Menschen, die in Mannheim zu Tode gekommen sein sollten. Wie der "Horizont" berichtet, bittet die Staatsanwaltschaft den Betreiber des Blogs jetzt zur Kasse.