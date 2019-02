Fakten, Fakten, Fakten:BR-Rundfunkrat lehnt FDP-Mann Markwort ab

Bei der Besetzung des Rundfunkrates des Bayerischen Rundfunks kommt es zum Konflikt mit der FDP im Landtag. Der Rundfunkrat lehnt den als FDP-Vertreter entsandten Abgeordneten und Medienunternehmer Helmut Markwort als neues Mitglied ab.



Die Entsendung Markworts entspreche nicht den Vorgaben im Bayerischen Rundfunkgesetz, entschied das Aufsichtsgremium des Senders nach dpa-Informationen in seiner jüngsten nicht-öffentlichen Sitzung. Ein Grund sind demnach mögliche Interessenskonflikte wegen Markworts Beteiligungen und geschäftlichen Aktivitäten bei privaten Radiosendern.