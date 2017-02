Familienministerin fordert besseren Jugendschutz im Netz

Rechtsextreme Propaganda findet heute vermehrt im Internet statt und lockt vor allem Jugendliche auf subtile Art und Weise. Familienministerin Manuela Schwesig fordert deshalb einen besseren Schutz.



Familienministerin Manuela Schwesig (SPD) hat einen besseren Schutz Jugendlicher vor rechtsextremer Propaganda im Netz gefordert. Extremisten versuchten "mit perfiden Methoden" Jugendliche im Internet zu ködern, sagte Schwesig am Dienstag in Berlin. Dabei würden Themen wie Hip-Hop oder Online-Spiele als Türöffner benutzt. Mit Fake-News würde zudem Hass gegen Geflüchtete, Muslime und andere Minderheiten geschürt. Schwesig forderte deshalb, Betreiber von Internetdiensten in die Pflicht zu nehmen, um Hass und Gewalt konsequent von ihren Plattformen zu verbannen.