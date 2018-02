Fast ein Drittel Marktanteil für Mediengruppe RTL Deutschland

Die Mediengruppe RTL Deutschland ist im Januar mit einem Marktanteil von 29,6 Prozent bei den 14- bis 59-jährigen Zuschauern gut ins neue Jahr gestartet. Damit konnte die Sendergruppe ihre Führungsposition unter den privaten Fernsehanbietern behaupten.



Zur Mediengruppe RTL Deutschland gehören die Free-TV-Sender RTL, VOX, n-tv, NITRO, RTLplus, Super RTL und RTL II sowie die Pay-TV-Sender RTL Crime, RTL Passion und RTL Living.