"Fifty Shades of Grey"-Fortsetzung: Kim Basinger im Trailer

Mehr Erotik im Kino und vorab schon im Video: "Fifty Shades of Grey" geht in die Fortsetzung. Fünf Monate vor dem Kinostart von "Fifty Shades of Grey - Gefährliche Liebe" gibt es nun den ersten Trailer der erotischen Romanze mit Kim Basinger.



Ein zweiminütiger Trailer stimmt fünf Monate vor dem Kinostart von "Fifty Shades of Grey - Gefährliche Liebe" auf die Fortsetzung der Sadomaso-Romanze ein. Das am Dienstag veröffentlichte Video zeigt, wie der Unternehmer Christian Grey (Jamie Dornan) seine Gespielin Anastasia Steele (Dakota Johnson) zurückgewinnt. "Diesmal keine Regeln, keine Bestrafungen und keine Geheimnisse mehr", bittet die Studentin ihren Lover.