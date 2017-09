Filiago: Satelliten-Internet auf Probe

In manchen abgelegenen Regionen macht es Sinn, sich nach Internet-Anbietern mit Technologie-Alternativen umzuschauen. Filiago bietet nun ein dreimonatiges Satelliteninternet-Testangebot an.



Das Bad Segeberger Unternehmen Filiago bietet ab sofort einen dreimonatigen Testtarif via Satellit mit Übertragungsraten von bis zu 30 Mbit/s im Download inklusive Hardware an. Den Ansatz der Aktion "Internet auf Probe" erklärt Geschäftsführer Utz Wilke wie folgt: