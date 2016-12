Filme zwischen den Serien: Neue Binge-Routine bei Netflix

Netflix hat das Verhalten seiner User untersucht und dabei einen neuen Binge-Watching-Trend entdeckt. Nicht nur Serien, auch Filme haben einen Platz in der Binge-Routine.



Die Ergebnisse einer neuen Netflix-Untersuchung zeigen, dass die User nicht mehr nur viele Folgen einer Serien am Stück anschauen. Auch Filme gehören mittlerweile zur Binge-Routine. Im Anschluss an eine Serie werde bei 59 Prozent der User eine etwa dreitägige Pause eingelegt, bevor mit einer neuen Serie begonnen wird. Während dieser Pause schauen mehr als die Hälfte (61 Prozent) zur Unterhaltung einen Film, der zu der zuvor geschauten Serie passt.