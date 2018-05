Finale der UEFA Europa League live auf Sport1 und bei Sky

Sport1 und Sky zeigen diesen Mittwoch das Finale in der UEFA Europa League zwischen Atlético Madrid und Olympique Marseille aus Lyon. Die Spanier gehen dabei als Favorit ins Rennen um den Titel.



Ab 20.45 Uhr werden sich Moderator Jochen Stutzky, Kommentator Markus Höhner sowie Experte Timo Hildebrand für Sport1 aus Lyon melden. Bereits ab 19.00 Uhr startet der "Countdown" mit dem Moderatoren-Duo Oliver Schwesinger und Ruth Hofmann und Experte Olaf Thon aus dem Studio in München.