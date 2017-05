Finale geglückt: Deutschland hat neues "Topmodel"

49 Konkurrentinnen hat Céline Bethmann seit Anfang Februar hinter sich gelassen. Am Ende erklärte "Germany's next Topmodel"-Chefin Heidi Klum die 18-Jährige aus Koblenz zur Siegerin der zwölften Staffel. ProSieben will das Format 2018 fortsetzen.



Gewonnen hat das "Mädchen" mit den meisten Instagram-Followern. Über 319 000 zählte der Account von Céline Bethmann (18) aus Koblenz am Donnerstagabend nach dem Sieg der ProSieben-Castingshow "Germany's next Topmodel". Schon zum zwölften Mal hatte Modelmama Heidi Klum (43) bestimmt, welche der jungen Frauen am Ende mit viel Geld, einem Auto und einem Model-Vertrag nach Hause gehen darf. Dass es diesmal eine junge Frau aus Koblenz wird, stand dabei schon früh am Abend fest: Auch die Zweitplatzierte Serlina Hohmann (22) kommt aus der Stadt am Deutschen Eck. Ins Finale geschafft hatten es auch Leticia (18, aus dem bayerischen Ingolstadt) und Romina (20, aus dem baden-württembergischen Hambrücken).



Céline wäre eigentlich noch Schülerin, hätte sie nicht die Schule geschmissen. Mama konnte nichts dagegen tun, das Kind war da schon 18 Jahre alt, erzählt sie nach der Show in einem Interview des ProSieben-Magazins "red". Die 15 Wochen bis zum Finale waren hart: "So lange war ich noch nie von zu Hause weg", sagt Céline. Und jetzt? Der "Bild" verriet die hübsche Frau mit den vielen Sommersprossen, dass sie sich im Fall des Sieges von den 100 000 Euro unter anderem ihre kurzsichtigen Augen operieren lassen will. "Es schränkt mich ein, weil ich immer auf Kontaktlinsen oder eine dicke Brille angewiesen bin", sagte sie der Zeitung. Während der Staffel galt sie lange als schüchtern und zurückhaltend. Die Überraschung war groß, als sie als Erste einen Model-Job bekam.