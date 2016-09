Finanzausgleich: ARD verteilt Gelder neu

Die ARD hat eine Neureglung für die Geldverteilung innerhalb des Senderverbundes auf den Weg gebracht. In Kraft treten soll der neue Finanzausgleich bereits im kommenden Jahr. Entlastung erfährt dabei vor allem der Westdeutsche Rundfunk (WDR).



Die ARD hat sich in ihrer Sitzung am Mittwoch in Berlin darauf geeinigt, die Gelder innerhalb des Senderverbundes neu zu verteilen. Die Neuverteilung bezieht sich auf die Regelung, die zwischen den einzelnen Landesanstalten fließen, sowie die Zulieferungsquote an die ARD. In Kraft treten soll die Neuregelung ab dem 1. Januar 2017, wie die öffentlich-rechtliche Sendeanstalt am Mittwoch nach ihrer Hauptversammlung in Berlin bekannt gab.