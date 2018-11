Fiverr: Deutschlandstart für Portal für Digital-Dienstleistungen

Das israelische Start-up Fiverr startet seinen Online-Marktplatz für kreative und digitale Dienstleistungen nun auch in Deutschland. Es ist der zweite Anlauf hierzulande.



Seit diesem Donnerstag steht eine lokalisierte Version der Plattform mit zahlreichen länderspezifischen Funktionen zur Verfügung. Fiverr habe bereits Stand heute rund 130.000 Nutzer aus Deutschland, sagte Falko Kremp, neuer Deutschland-Chef des Unternehmens, der dpa.



Freiberufler können für einen Startpreis ab fünf Euro dort ihre Dienstleistungen anbieten. Doch auch Größen wie der Grafik-Designer Rob Janoff, der einst das Apple-Logo entworfen hat, zähle zu den Anbietern, betonte Kremp.