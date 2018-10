Flexibel Arbeiten: Jobs für die Karriere als digitaler Nomade

Home Office ist noch immer ein Fremdwort für viele Unternehmen – und wenn nicht, bieten sie ihren Arbeitnehmern häufig nur einen lausigen Tag pro Woche. Dabei träumen heute viele davon, beim Arbeiten die Welt zu bereisen – und so völlig unabhängig vom Ort ihr Geld zu verdienen.



Schließlich sollte zählen, dass man seine Sache gut macht, und nicht, dass man währenddessen im Büro sitzt. Solange die Geschäftswelt sich aber diesbezüglich noch im Entwicklungsstadium befindet, muss man als Seele mit großem Freiheitsdrang andere Möglichkeiten finden, seinen Traum vom ortsunabhängigen Dasein zu realisieren. Zum Glück gibt es bereits eine Handvoll spannender Berufe, die von zu Hause – oder von wo auch immer – ausgeübt werden können. Dieser Artikel stellt einige davon vor.



Schreibwerkstatt: Bloggen, Texten, Lektorieren

Wen regelmäßig die Muse küsst, wenn es darum geht, etwas zu Papier zu bringen, der verfügt möglicherweise über ein Talent, das zu Geld gemacht werden kann. Mittlerweile gehört der Internetauftritt zu den wichtigsten Arten eines Unternehmens, sich seiner Außenwelt zu präsentieren – und auf den Seiten erfolgt das immer noch überwiegend in Wort und Text. Professionelle Texter sind also diejenigen, die einem Unternehmen online zum Erfolg verhelfen – einerseits durch Wortgewandtheit, andererseits durch das Ge-schick, den Text so suchmaschinenfreundlich wie möglich zu gestalten. Auch das ist eine Kunst! Wer Texter werde möchte, sollte sich deshalb genauestens mit den Grundsätzen der Suchmaschinenoptimierung auseinandersetzen. Das gleiche gilt für Blogger, die auch ein spannendes Berufsfeld unserer Zeit darstellen und statt für andere für sich Tex-te schreiben. Schließlich will ein Text auf Herz und Nieren geprüft werden; hier kommen Lektoren ins Spiel: Sie lesen den Text durch und verbessern etwaige Fehler. Dass es egal ist, ob das Word-Dokument hierfür im Büro oder auf den Balearen geöffnet wird, versteht sich von selbst.



Das Spiel mit den Zahlen: Trading oder Casinos



Online-Trading – insbesondere Social Trading – ist eine der beliebtesten Möglichkeiten, ortsunabhängig zu arbeiten. Hat man sich erst einmal Wissen darüber angesammelt, wie Trades im Internet funktionieren, kann man diesen Job ganz entspannt zu jeder Tages-zeit ausüben – und zwar gerne auch vom Strand in Thailand aus. Zockernaturen können dem Ganzen noch eine Portion Nervenkitzel draufsetzen, indem sie sich als professio-neller Pokerspieler in Online-Casinos versuchen oder die neue Casino Bewertungsliste auf heiße Tipps durchstöbern, wo man besonders gut Book of Ra spielen kann. Eines muss aber klar sein: Im Casino gibt’s keine Gewinngarantie. Das Spiel mit dem Glück ist eher Zubrot als Vollzeitjob.