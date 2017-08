Forsa-Umfrage untersucht Interesse am Fußball

Wenn man die mediale Allgegenwart des Fußballs sieht, müssten die meisten Deutschen fußballbegeistert sein. Eine Forsa-Umfrage liefert nun etwas andere Zahlen.



Nach der Umfrage des Branchenmagazins "Horizont" interessieren sich 42 Prozent der Befragten überhaupt nicht für Fußball. 34 Prozent der Bundesbürger interessieren sich nur wenig für diesen Sport. Nur 10 Prozent begeistern sich sehr stark für Fußball, 14 Prozent stark.