Forscher manipulieren Alexa und Siri mit Laserpointer

Forscher haben eine neue Möglichkeit entdeckt, Smart-Home-Geräte ganz einfach fremd zu steuern. Dafür haben sie in einem Versuch einen handelsüblichen Laserpointer verwendet.



Den Forschern aus Japan und den USA ist es in ihren Versuchen gelungen, verschiedenen Sprachassistenten Befehle einzuspeisen. Mit den sogenannten "Light Commands" ließen sich Geräte wie Google Home, Alexa, Siri oder Facebook Portal austricksen.



Für ihren Versuch verwendeten die Forscher einen Laserpointer, eine Laserdiode, einen Verstärker und eine Linse. Mit dem Laserpointer schossen die Forscher dann Lichtimpulse direkt auf die Mikrofone der smarten Spracherkennungsgeräte.