Fox Plus - On-Demand-Service kommt bald nach Deutschland

Mit Fox Plus wird es schon bald ein On-Demand-Angebot der Fox Network Group in Deutschland geben. Das internationale Fernsehnetzwerk von 21st Century Fox hat auch schon den passenden Partner zur Hand.



Ab 4. Oktober wird Fox Plus in Deutschland an den Start gehen. Der On-Demand-Service wird vorerst exklusiv über Telekoms Entertain vertrieben. Nachdem bereits Übereinkünfte in Frankreich, allen Ländern Skandinaviens und Griechenland getroffen werden konnten, ist Deutschland der siebte Markt, in dem Fox Plus eingeführt wird.