Fox bringt auch 7. Staffel "Shameless" nach Deutschland

Das Leben und die Probleme der Chaos-Familie Gallagher haben sich zu einer Erfolgsstory für Fox entwickelt, weshalb der Sender nun auch die siebte Staffel von "Shameless - Nicht ganz nüchtern" exklusiv nach Deutschland bringt.



Mit seinem Mix aus Comedy und Drama hat "Shameless" bei vielen Zuschauern in den USA und auch Deutschland einen Nerv getroffen. Die Erfolgsserie fesselt die Fans bereits seit sechs Staffeln und im neuen Jahr kommen die deutschen Zuschauer in den Genuss der siebten Staffel. Der Pay-TV-Sender Fox zeigt die zwölf neuen Folgen exklusiv ab 20. Februar.