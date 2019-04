Fox bringt neue Crime-Serie "The Rookie" an den Start

Von wahren Begebenheiten inspiriert, arbeiten Showrunner Alexi Hawley und Schauspieler Nathan Fillion das erste Mal seit der preisgekrönten Krimiserie "Castle" wieder zusammen.



Ab dem 4. Juni startet Fox immer dienstags um 21 Uhr die neue Crime-Serie "The Rookie" in Doppelfolgen wahlweise in Deutsch oder im englischen Original.