Fox präsentiert "The Good Wife"-Fortsetzung "The Good Fight"

Über das Ende von "The Good Wife" müssen sich Fans nicht lange hinwegtrösten. Fox präsentiert ab November die Fortsetzung "The Good Fight".



Der Abschied von Diane Lockhart währt nicht lange. Nach dem Ende von "The Good Wife" kommt für die Zuschauer mit "The Good Fight" schon der Nachfolger um die Ecke. Fox zeigt die zehn Episoden umfassende erste Staffel ab dem 7. November. Mit von der Partie sind dann Cush Jumbo, "Game of Thrones"-Star Rose Leslie und Christine Baranski übernimmt auch wieder die Hauptrolle. Einschalten müssen die Zuschauer ab November dann immer dienstags ab 21.00 Uhr.