Frau tv dankt den Hebammen

Am 5. Mai ist Internationaler Hebammentag. Das WDR-Magazin "Frau tv" nimmt dies zum Anlass, einfach mal "Danke" zu sagen.



Die WDR-Sendung "Frau tv" ist der Meinung, der Berufsstand der Hebamme bekommt zu wenig Aufmerksamkeit und Dankbarkeit. Sorgen sie doch jeden Tag dafür, dass Kinder sicher auf die Welt kommen. Kamerateams sind in Köln, Aachen und Duisburg deswegen in den kommenden Tagen unterwegs, um Mütter und Väter zu treffen, die ihrer Hebamme "Danke" sagen wollen.