Frauen sind von Nachrichten genervter als Männer

Statt zu informieren verursachen Nachrichtensendungen bei den Zuschauern schlechte Laune. Zumindest bei einem Teil der weiblichen Zuschauer, wie aus einer aktuellen Studie hervorgeht.



Wenn Nachrichten schlechte Laune machen: Eigentlich sollen Nachrichten über wichtige Ereignisse in der Welt informieren und ihre Zuschauer auf den aktuellen Stand bringen. Doch viel zu oft haben sie eine weitere Wirkung, die von den Machern weniger beabsichtigt wird: Sie sorgen für schlechte Laune. Zumindest bei einem Großteil der Frauen, wie eine aktuelle, nicht-repräsentative Studie der ARD-ZDF-Medienakadmie ergab.