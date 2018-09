Frauenkomödie "Book Club": Neue Liebe dank Weißwein und SM

Die Frauenclique rund um Jane Fonda und Diane Keaton hat in den USA einen Überraschungshit gelandet. Das hat viel mit Charme und Chemie der Darstellerinnen zu tun - der Film drumherum hat einige Probleme.



Vieles an "Book Club - Das Beste kommt noch" kommt in Wirklichkeit zu spät: Der Film ist beispielsweise mindestens sechs Jahre hintendran, was seine grundsätzliche Ausgangsidee angeht. Im Mittelpunkt steht eine Gruppe älterer Frauen, die in ihrem Lesekreis beschließen, "50 Shades of Grey" zu lesen, und dank dieser Soft-SM-Geschichte beginnen, ihr eigenes Liebesleben aufzuräumen. Klingt nach einer fürchterlich konstruierten Ausgangslage und das ist es auch, aber nach dem holprigen Einstieg über einen schnell in die Jahre gekommenen Softporno in Buchform macht die Frauenkomödie vieles richtig.