Free-TV Premiere: Sat.1 zeigt "Mein Blind Date mit dem Leben"

Basierend dem gleichnamigen Buch von Saliya Kahawatte spielt Kostja Ullmann die Rolle des fast blinden Abiturienten, der sich durch die Tücken des Hotelgeschäfts kämpfen muss.



Der Abiturient Saliya will Hotelfachmann werden, verliert allerdings in einem schicksalsträchtigen Moment fast seine komplette Sehkraft. Trotzdem schafft er es, einen Ausbildungsplatz in einem Münchener Nobelhotel zu erhalten. Allerdings nur weil er seine Sehbehinderung geschickt verheimlichen konnte. Ausschließlich Kollege Max ist eingeweiht und hilft ihm geschickt durch die Fallstricke des Alltages. Unweigerlich kommt dann noch die große Liebe mit ins Spiel.