Freenet TV: Guthaben kompatibel

Mit Freenet TV über Satellit startete Betreiber Media Broadcast kürzlich eine Alternative zum eigenen Empfangsweg über die terrestrische Antenne. Was wird aus den alten DVB-T2 Guthabenkarten?



Nicht nur das Smartcard lose CI Plus Modul funktioniere weiterhin für DVB-T2 und nun auch zusätzlich für den Satellitenempfang. Kompatibilität gäbe es auch bei der bislang für DVB-T2 angebotenen Guthabenkarte, erklärte Marketing Director Jörg Brühl kürzlich in Köln bei der Einführungsveranstaltung zu Freenet TV über Satellit. Die Guthabenkarten werden somit nicht ungültig, sondern sind für beide Empfangswege künftig zu nutzen.