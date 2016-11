Frei empfangbar: Sky Sport News startet im Free-TV

Sky startet mit Sky Sport News seinen ersten Free-TV-Kanal: Ab sofort steht der bisher bezahlpflichtige Sportnachrichtensender sowohl in SD als auch in HD im frei empfangbaren Fernsehen zur Verfügung.



Sky geht einen überraschenden Schritt und macht seinen bezahlpflichtigen Kanal Sky Sport News für das frei empfangbare Fernsehen verfügbar. Ab sofort gehört der Kanal nicht mehr zum Sky-Abonnement. Damit ist es nun allen Fernsehzuschauern möglich, sich auf dem Kanal über das aktuelle Geschehen aus der Welt des Sports zu informieren - in SD als auch in HD. Der Sportnachrichtensender steht den Zuschauern dabei über sämtliche Verbreitungswege zur Verfügung und erreicht zum Start als Free-TV-Sender eine technische Reichweite von 85 Prozent.