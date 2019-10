Frotzelei über Greta Thunberg: Große Empörung über Dieter Nuhr

Kabarettist Dieter Nuhr ist bekannt für harsche Satire, doch bei Scherzen über die Klimaaktivistin und die Fridays-For-Future-Bewegung hört der Spaß für viele Zuschauer auf. Statt Lacher erntet er heftige Reaktionen im Netz.



In seiner ARD-Sendung "Nuhr im Ersten" zieht Dieter Nuhr gerne Dinge oder Personen auf satirische Art durch den Kakao. Und da kaum jemand aktuell um das Thema Greta Thunberg, den Klimawandel und die globale Fridays-For-Future-Bewegung drum herum kommt, nahm sich der 58-Jährige nun die schwedische Schülerin und ihren Kampf ums Weltklima zur Brust.