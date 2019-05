Frühjahrsputz im Weltall: Kosmonauten reinigen ISS von außen

Raumfahrer müssen nicht nur gute Wissenschaftler sein, sondern auch Reinigungskräfte und Heimwerker. Weil sie vorgesehene Wartungsarbeiten an der Raumstation lange nicht erledigen konnten, haben sie diesmal extra einen Außeneinsatz auch dafür angesetzt.



Frühjahrsputz auf dem Außenposten der Menschheit: Zwei Kosmonauten haben bei einem etwa sechsstündigen Arbeitseinsatz an der Internationalen Raumstation (ISS) wichtige Wartungsarbeiten erledigt. Kommandeur Oleg Kononenko und Alexej Owtschinin stiegen in der Nacht zum Donnerstag (MESZ) nach erfolgreicher Mission wieder in die ISS.



In einer Live-Übertragung des Einsatzes auf der Internetseite der russischen Raumfahrtbehörde Roskosmos hieß es, dass solche Arbeiten bei den vergangenen Einätzen zwar vorgesehen gewesen, aber nie geschafft worden seien. Deshalb erfolgte diesmal ein eigens auch dafür angesetzter Einsatz. Für Kommandeur Kononenko war es bereits der fünfte Außeneinsatz seiner Karriere, für Owtschinin dagegen eine Premiere rund 400 Kilometer über der Erde.



Die Kosmonauten widmeten ihren Einsatz dem ersten "Spaziergänger" im Weltall, Alexej Archipowitsch Leonow, der am Donnerstag seinen 85. Geburtstag feierte. Leonow war am 18. März 1965 der erste Mensch, der ins Weltall ausstieg - damals vom Raumschiff "Woschod-2" aus. Kononenko und Owtschinin hatten an ihrem Raumanzügen Aufschriften wie "Leonow Nr. 1" und "Alles Gute zum Geburtstag, Alexej Archipowitsch".