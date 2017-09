Fuba: Erweiterung des Kopfstellenprogramms

Neues vom Traditionsunternehmen im Bereich der Empfangs- und Netzwerktechnik. Mit zwei neuen HDTV-Kompakt-Kopfstellen erweitert Fuba, sein Kopfstellenprogramm.



Die Fuba OKK 2449 C und OKK 2449 T kommen mit einem Triple Tuner und einem CI-Schacht je Kanal für erweiterte Nutzeroptionen. „Mit der Erweiterung unseres Kopfstellenprogramms gehen wir konsequent auf die Wünsche unserer Groß- und Fachhändler und deren Kunden ein“, so Fuba-Geschäftsführer Rainer Hoffmann, "gerade im Zeitalter von Online-Streaming wird die Option der Nutzung von Pay-TV-Sendern besonders notwendig."