Fünf Stunden Dieter Bohlen: Mega-Show bei RTL

Als gäbe es noch nicht genug Dieter Bohlen im TV, widmet RTL dem Poptitan am kommenden Samstagabend ganze fünf Stunden seiner Zeit.



Am kommenden Samstag, den 20. Mai, dreht sich ab 20.15 Uhr bei RTL alles um Dieter Bohlen. Ganze fünf Stunden seines Programms widmet der Sender "Dieter Bohlen - Die Mega-Show". Natürlich ist der Poptitan auch selbst anwesend, wenn ihn RTL schon in diesem Stil feiert.