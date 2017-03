Fünfte Staffel "Prison Break" feiert auf RTL2 Premiere

Zum ersten Mal im Deutschen Free-TV zeigt RTL die fünfte Staffel "Prison Break" und das nur vier Tage nach US-Start.



"Prison Break" geht am 8. April auf Deutschen Fernsehern in die fünfte Runde. Die neue Staffel zeigt RTL2 um 20.15 Uhr nur vier Tage nach Erstausstrahlung in den USA, berichtet der Sender jetzt. Nach der TV-Ausstrahlung stehen den Zuschauern die Folgen online bei "TV Now" zur Verfügung.

Meldungen zu diesem Thema

Abspecken auf RTL2: Neue Abnehmformate im Free-TV

RTL2 lässt Promis zur Prime-Time curlen

RTL2 schickt "Curvy Supermodel" in Staffel 2



Die Handlung der neuen Folgen der US-Serie knüpft an die der ersten vier Staffeln an. Um ihren totgeglaubten Gefährten Michael Scofield aus einem Gefängnis im Jemen zu befreien, schmieden sein Bruder und seine alten Weggefährten einen Plan.





Fans können in der Serie Schauspieler Wentworth Miller in der Rolle des Michael Scofields sehen. Der Brite hat unter anderem bei "Dr. House" mitgespielt. Dominic Purcell leiht der Figur Lincoln Burrows sein Gesicht. Er ist zum Beispiel bekannt aus "DCs Legends". Whip wird gespielt von Augustus Prew ("Das Geheimnis der Mondprinzessin"). Auch Schauspielerin Sarah Wyne Callies wird dabei sein. Sie spielt Sara Tancredi und ist eine der Kultfiguren der Serie.