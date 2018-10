Für Sky ist die Serie "Das Boot" schon vor Ausstrahlung ein Hit

Der deutsche Erfolgsfilm von 1981 mit der bekannten Titelmelodie ist von Sky als Serie geplant - und schon jetzt ein echter Exportschlager.



"Das Boot" ist eine der erfolgreichsten deutschen Produktionen der Geschichte. Der Film, unter der Regie von Wolfgang Petersen, gewann nicht nur nationale Preise, sondern sorgte auch für großen internationalen Erfolg. Für insgesamt sechs Oscars, einen Golden Globe und einen BAFTA-Award war der Kassenschlager über das Grauen der brutalen U-Boot-Schlachten im zweiten Weltkrieg nominiert.