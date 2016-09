Fürs Smart Home: Amazon bringt Echo nach Deutschland

Echo kommt nach Europa: Das Online-Versandhaus Amazon will seinen Lautsprecher, der zur Spaltzentrale im vernetzten Heim werden soll, noch in diesem Jahr in Deutschland etablieren. In den USA ist Echo schon seit zwei Jahren auf dem Markt.



Amazon wird seinen smarten Lautsprecher Echo auch in Europa als persönlichen digitalen Alltagsassistenten im Haushalt etablieren. In "diesem Herbst" soll der vernetzte Lautsprecher mit Sprachsteuerung in Deutschland erstmals außerhalb des englischsprachigen Raums auf den Markt kommen, kündigte Amazon-Manager David Limp am Mittwoch in London an. Außerdem werde das Amazon-Gerät dann auch in Großbritannien verfügbar sein. Der Online-Händler will den Lautsprecher zur zentralen Anlaufstelle bei der Steuerung des vernetzten Heims machen.