Fußball-EM auch 2020 live bei ARD und ZDF

Nach dem Verlust der Olympischen Spiele dürfen ARD und ZDF in Sachen Übertragungsrechte einen Erfolg verbuchen: Die Spiele der Fußball-Europameisterschaft 2020 werden live von den Öffentlich-Rechtlichen übertragen.



Die diesjährige Europameisterschaft in Frankreich war für ARD wie auch ZDF ein absoluter Quotenbringer. Und angesichts des Verlustes der Olympischen Spiele an Discovery ab 2018 und der EM- wie auch WM-Qualifikationsspiele der deutschen Fußball-Nationalelf an RTL waren die öffentlich-rechtlichen Sender bemüht, neben der Fußball-Weltmeisterschaft 2018 ein weiteres sportliches Großereignis übertragen zu können. Am Mittwoch konnten ARD und ZDF nun einen Erfolg vermelden, denn die Spiele der nächsten Europameisterschaft 2020 werden wieder bei den Öffentlich-Rechtlichen zu sehen sein.