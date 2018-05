Fußball-WM: ARD-Dopingexperte erhält kein russisches Visum

Russland hat dem ARD-Journalisten Hajo Seppelt das Visum für die Fußball-Weltmeisterschaft verweigert. Seppelt ist vor allem durch seine Beiträge zum Thema Doping bekannt geworden. Ein Eingriff in die Pressefreiheit wird angeprangert.



Die Rote Karte Russlands für den Doping-Enthüller Hajo Seppelt hat in Deutschland für Kritik gesorgt. Dem ARD-Journalisten wurde das Visum für die bevorstehende Fußball-Weltmeisterschaft vom 14. Juni bis 15. Juli verweigert. "Das unterstreicht, in welchem Land die WM stattfindet", kritisierte die Grünen-Parteivorsitzende Annalena Baerbock. Die Politikerin forderte den Deutschen Fußball-Bund (DFB) zum Handeln auf: "Sport ist immer auch Politik. Der DFB darf dazu nicht schweigen." Frank Steffel, der Obmann der CDU/CSU-Bundestagsfraktion im Sportausschuss, sagte: "Moskau verspielt kurz vor den WM-Spielen immer weiter Vertrauen." Das sei "kein gutes Omen".