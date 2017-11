Fußball-WM: RTL Nitro zeigt weitere Quali-Spiele

Bei RTL Nitro ist der Name immer wieder Programm. Der Sender setzt abseits seiner turbulenten und Actionserien und -filme weiterhin auf Live-Fußball.



RTL Nitro hat sich zwei der spannendsten Play-off-Partien gesichert, die die Qualifikation in der Fußball WM 2018 bieten kann. Los geht es am Donnerstag, den 9. November, wenn sich Kroatien gegen Griechenland behaupten muss. Beginnen wird die Sendung um 20.15 Uhr, Anpfiff ist um 20.45 Uhr. Die Moderation übernimmt Laura Wontorra, an deren Seite der Reporter Thomas Wagner steht. Als Experten sind Steffen Freund und Marco Hagemann für die Livespiele vor Ort.