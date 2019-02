"GNTM"-Start: C-Promi-Alarm auf dem ProSieben-Catwalk

Zum Startschuss der 14. Staffel "Germany's Next Topmodel" wird bekannt, dass sich unter den Kandidatinnen neben der Freundin eines YouTube-Stars auch eine Spielerfrau befindet.



Heidi Klum geht mit "Germany's Next Topmodel" heute (7. Februar) in die 14. Staffel. 50 Nachwuchs-Models werden zum Auftakt mit Lena Gercke über einen Catwalk in einer U-Bahn-Station laufen. Jetzt enthüllt die Hamburger Morgenpost: Unter den jungen Frauen sind auch ein paar C-Promis.