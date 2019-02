Gabi Bauer verlässt das "Nachtmagazin"

Auf Gabi Bauer warten beim norddeutschen Rundfunk (NDR) neue Aufgaben. Sie kehrt ihrem bisherigen Arbeitsplatz beim ARD-"Nachtmagazin" den Rücken und wendet sich dem Programmbereich Kultur und Dokumentation zu.



