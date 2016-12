Gabriel: Europa muss in Digitalisierung investieren

Die Digitalisierung schreitet in Europa nur langsam voran. Deutschland und Frankreich sehen darin eine Gefahr für die Wirtschaft und plädieren für mehr Mut bei Investitionen in Zukunftstechnologien.



Deutschland und Frankreich wollen der Internetwirtschaft in Europa einen neuen Schub geben und zusammen die Digitalisierung von Wirtschaft und Gesellschaft vorantreiben. "Deutschland und Frankreich wollen Motoren einer Entwicklung sein", sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Dienstag in Berlin auf einer gemeinsamen Konferenz zur Digitalisierung.