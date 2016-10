Galaxy Note 7: Samsung testete Akkus in Labor

Wegen Problemen mit den Akkus musste Samsung sein Galaxy Note 7 vom Markt nehmen. Dabei hat der südkoreanische Elektronik-Hersteller die gefährlichen Akkus seines Smartphones zuvor in einem hauseigenen Labor untersuchen lassen.



Samsung hat die feuergefährlichen Akkus seines Pannen-Smartphones Galaxy Note 7 für den Einsatz im US-Markt von einem Labor aus dem eigenen Konzern testen lassen. Der südkoreanische Smartphone-Marktführer sei der einzige Anbieter, der dafür nicht auf externe Einrichtungen zurückgreife, berichtete das "Wall Street Journal" am Montag unter Berufung auf die Industriegruppe CTIA. Sie zertifiziert die Labore für die Tests, die für den Einsatz von Batterien in den USA verpflichtend sind.