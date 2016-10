Galaxy Note 7: Software-Update soll für Sicherheit sorgen

Samsung Electronics hat ein Software-Update für alle Galaxy-Note-7-Geräte im europäischen Raum angekündigt. Die maximale Akkuladung soll auf 60 Prozent begrenzt werden.



Bei den verbliebenen Galaxy-Note-7-Besitzern will Samsung für mehr Sicherheit sorgen. Der Konzern hat deshalb ein Software-Update für Geräte im europäischen Raum angekündigt. Ab dem 31. Oktober 2016 ist das Update verfügbar. Samsung will damit die Sicherheitsrisiken für Verbraucher reduzieren, aber vor allem die übrigen Note-7-Nutzer in Europa dazu bringen, ihr Gerät umgehend zurückzugeben.