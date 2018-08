"Game of Games": Neue Show mit Bülent Ceylan startet bei Sat.1

Bülent Ceylan (42) gehört zu den prominentesten Mannheimern und zu den profiliertesten Comedians in Deutschland. Bisher war er bei RTL mit seiner "Die Bülent Ceylan Show" zu sehen. Nun kommt er zu Sat.1.



Ab Freitag, 14. September (20.15 Uhr) tritt er nun auch als Moderator der neuen Spielshow "Game of Games" bei Sat.1 in Erscheinung. Ceylan will sich auch spielerisch in die Show einbringen. Außerdem plant sein neuer Sender nach eigenen Angaben weitere Formate für ihn - im Comedy-Bereich, als Gast in anderen Shows, und wohl auch als Schauspieler.