"Game of Thrones"-Darstellerin dreht für "Star Wars"

In "Game of Thrones" verkörpert Emilia Clarke die Drachenmutter Daenerys Targaryen, nun soll die Britin für den "Star Wars"-Ableger um Han Solo vor der Kamera stehen.



Von "Game of Thrones" zu "Star Wars": Mit Fantasie-Welten kennt sich Emilia Clarke aus, in der Geschichte von Feuer und Eis verkörpert die 30-Jährige Britin die Drachenmutter Daenerys Targaryen. Nun soll Clarke eine Rolle im Star-Wars-Universum übernehmen. Dem Filmportal Starwars.com zufolge soll damit die Besetzung des Spin-Offs um Han Solo komplett sein.