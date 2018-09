Game of Thrones: Fantasy-Autor George R.R. Martin wird 70

Mit seiner Fantasy-Saga hat George R.R. Martin die Grundlage für "Game of Thrones" geschaffen. Die Serie beim Bezahlsender HBO hat längst ein Eigenleben entwickelt. Nun wird der Kultautor 70.



Auf Facebook und Twitter angemeldet hat er sich dann irgendwann doch, womöglich auf Drängen eines Marketing-Assistenten. Ein Mann der alten Schule ist Schriftsteller George R.R. Martin, dem Fans die literarische Vorlage der Serie "Game of Thrones" verdanken, trotzdem geblieben: "Ich bin ein Dinosaurier, das werden alle meine Freunde euch sagen. Ein Mann des 20. Jahrhunderts, nicht des 21.", schrieb er vor einigen Jahren auf seinem Blog. Am 20. September wird der Dinosaurier 70 Jahre alt.