"Game of Thrones": Neuer Charakter in Staffel 8?

Die siebte Staffel der populären Serie "Game of Thrones" hat noch keinen Termin, doch die Spekulationen über die finale achte Staffel halten weiter an. Neuester Eintrag in der Gerüchteküche: Ein neuer Charakter soll Einzug ins komplexe Figurengeflecht erhalten.



Geht es nach den Spekulationen und Gerüchten, die bereits jetzt um die achte Staffel kursieren, wird "Game of Thrones" auch zu seinem Finale auf starke Quoten hoffen können. Denn während der Start der siebten Staffel noch nicht festgelegt ist, bleibt auch das Interesse am angekündigten Ende weiter hoch. Und hier soll das ohnehin komplexe Figurengeflecht noch einmal ausgebaut werden, wie die Fanseite "Watchers On The Wall" spekuliert.