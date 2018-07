"Game of Thrones"-Star trifft Sindelfinger Schauspielnachwuchs

"Game of Thrones"-Star Liam Cunningham ist eigens für die Premiere eines Schülerfilms nach Baden-Württemberg gereist - um dort einen besonderen Freund wiederzusehen.



Die Hauptrolle in dem Schülerfilm spielt der 18-jährige Syrer Hussam Al-Heraki, den Cunningham vor zwei Jahren schon einmal in Stuttgart überraschte. "Ich hatte ihm gesagt: Werd bloß nicht Schauspieler - und ein paar Monate später hat er mir erste Bilder vom Filmset geschickt", sagte der 57-jährige Cunningham am Dienstag in einem Böblinger Kino.