"Game of Thrones" ist Spitzenreiter bei Facebook und Twitter

"Game of Thrones" dominierte 2017 den Social-Media-TV-Chat. Mehrere Millionen Interaktionen pro Episode gab es laut Nielsen bei Facebook und Twitter.



Im Durchschnitt 2,566 Millionen Interaktionen zählte die vorletzte Staffel "Game of Thrones" im Sommer in den sozialen Netzwerken für jede seiner sieben Episoden. Das gab das Marktforschungsinstitut Nielsen bekannt.