Gegen Cyberattacken: Sicherheitsbehörde Zitis zieht nach München

Der Kampf gegen Cyberkriminalität wird künftig aus München geführt. Der Bund wird die neue Sicherheitsbehörde Zitis, deren Aufbau noch in diesem Jahr beginnen soll, nach München verlegen.



Der Bund siedelt seine neue Sicherheitsbehörde Zitis zur Entschlüsselung der Online-Kommunikation von Cyberkriminellen und Terroristen in München an. Das hat Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) entschieden, wie die Deutsche Presse-Agentur am Freitag erfuhr. Die "Zentrale Stelle für Informationstechnik im Sicherheitsbereich" soll nicht selbst Polizei- oder Geheimdienstaufgaben übernehmen, sondern forschen, entwickeln und die technische Expertise für die Sicherheitsbehörden übernehmen.